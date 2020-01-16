16 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

16 січня в народі відзначають день пам'яті святого Гордія. У цей день згадували приказки про гордість, яка здавна вважалася пороком: "Гордим бути – дурним вважатися".

Іменини сьогодні святкують: Гордій, Ірина.

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Народні прикмети на 16 січня

– На деревах пухнастий іній – найближчі дні будуть ясними.

– Яскравий Місяць на небі – незабаром будуть заморозки.

– Зірки яскраво сяють – до ясної погоди.

– Якою сьогодні буде погода, таким і буде березень – теплим або холодним.

– Якщо рано світає, то скоро випаде сніг.

Що можна робити 16 січня

1. Сьогодні господиням рекомендується приготувати страви з сиру – сирні коржики, сирники, сирну запіканку чи просто нарізати декілька видів сирів до вечері. За повір'ям, ви залучите в будинок щастя.

Що не можна робити 16 січня

1. Цього дня не можна чимось хвалитися і пишатися.

2. Не рекомендується в цей день переїжджати в іншу оселю.