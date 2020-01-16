24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

16 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

1731 Читать новость на русском
Що можна і не можна робити 16 січня / unsplash.com

16 січня в народі відзначають день пам'яті святого Гордія. У цей день згадували приказки про гордість, яка здавна вважалася пороком: "Гордим бути – дурним вважатися".

Іменини сьогодні святкують: Гордій, Ірина.

Читайте також: Найвідоміші українські щедрівки для дівчат: слова та відео

Народні прикмети на 16 січня

– На деревах пухнастий іній – найближчі дні будуть ясними.

– Яскравий Місяць на небі – незабаром будуть заморозки.

– Зірки яскраво сяють – до ясної погоди. 

– Якою сьогодні буде погода, таким і буде березень – теплим або холодним.

– Якщо рано світає, то скоро випаде сніг.

Що можна робити 16 січня

1. Сьогодні господиням рекомендується приготувати страви з сиру – сирні коржики, сирники, сирну запіканку чи просто нарізати декілька видів сирів до вечері. За повір'ям, ви залучите в будинок щастя. 

Що не можна робити 16 січня

1. Цього дня не можна чимось хвалитися і пишатися.

2. Не рекомендується в цей день переїжджати в іншу оселю. 

"Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія простежить за справедливістю
сьогодні
12285
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:27 Белла Хадід – найкрасивіша жінка планети: 8 фактів про найуспішнішу модель сьогодення
Марта Вересюк 6375
сьогодні 10:24 Кейт Мосс святкує день народження: 5 обкладинок глянців із супермоделлю
Марта Вересюк 1547
сьогодні 09:26 Всесвітній день The Beatles: маловідомі факти про гурт, які варто знати
3461
15 січня 19:32 "Під водою": на дні океану з Крістен Стюарт
Юлія Ліпенцева 736
15 січня 12:19 Оксана Муха казково виступила на концерті у Львові: чим запам'ятається різдвяне шоу
Юлія Михайлова 2365
Новини
Більше новин
Залиште відгук