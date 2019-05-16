16 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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16 травня 2019 – яке свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 16 травня / LifeStyle 24

16 травня 2019 року відзначається день Мавра-молочника. Кажуть, що з цього дня у корів додається молоко. Також сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Цей день святкують кожного року в третій четвер травня.

Іменини сьогодні святкують: Тимофій, Микола, Павло, Петро.

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Народні прикмети на 16 травня

– Якщо дуб раніше від ясена розпускає листя, то це обіцяє посушливе літо.

– Не можна садити капусту в четвер, адже її з'їдять черв'яки. 

– Під час посіву треба пересипати насіння з рук в руки, щоб вродила не бруква, а смачна капуста.

– Солов'ї заспівали до 16 травня – прикмета до того, що скоро все зацвіте навколо.

– Велика роса – буде хороший урожай огірків.

– Ясна погода 16 травня – зберете багато огірків. 

– Черемха цвіте і тепла погода встановилися – в пору посіву теж буде тепло.

– Чим раніше зацвіте черемха, тим більш теплим або гарячим буде літо, а восени також буде тепло.

Що можна робити 16 травня

1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла.

Що не можна робити 16 травня 

1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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