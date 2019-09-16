16 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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16 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 16 вересня / Фото з відкритих джерел

16 вересня вшановується пам'ять святої Домни Нікодімійської, яка жила під час царювання імператора Максиміліана.

Іменини сьогодні святкують: Василиса, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Харитон.

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Народні прикмети на 16 вересня

– Якщо червоний захід – то зовсім скоро можна очікувати затяжних холодів і навіть заморозків вранці. 

– Дощ пішов 16 вересня – осінь буде сухою і без опадів.

Що можна робити 16 вересня

1. У цей день треба очистити приміщення від непотрібних речей. За можливості їх варто спалити або віддати бідним людям. 

Що не можна робити 16 вересня

1. Щоб не накликати в своє життя біду – не дивіться цього дня у дзеркало. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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