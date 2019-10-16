16 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

16 жовтня в народному календарі відзначають день святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Павло, Петро.

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Народні прикмети на 16 жовтня

– Низькі темні хмари віщують холод і снігопад.

– Галки збираються зграями – до ясної погоди.

– Горобці перелітають зграйками з місця на місце – чекайте негоди.

Що можна робити 16 жовтня

1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 16 жовтня

1. Не робіть сьогодні важливих покупок, відкладіть цей процес на більш вдалий день.