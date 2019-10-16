16 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
16 жовтня в народному календарі відзначають день святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового.
Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Павло, Петро.
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Народні прикмети на 16 жовтня
– Низькі темні хмари віщують холод і снігопад.
– Галки збираються зграями – до ясної погоди.
– Горобці перелітають зграйками з місця на місце – чекайте негоди.
Що можна робити 16 жовтня
1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 16 жовтня
1. Не робіть сьогодні важливих покупок, відкладіть цей процес на більш вдалий день.
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