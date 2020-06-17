17 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 червня в народному календарі вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського патріарха.
Митрофан народився у III столітті в Римі. Його батько Дометіан взяв Митрофана і старшого сина і переїхав у Візантію. Там він продовжив навчання у єпископа Тита. Той побачив старанність Митрофана і призначив його своїм наступником. Митрофан зійшов на єпископський престол після свого батька і брата, в 316 році.
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Пізніше Візантію відвідав імператор Костянтин I. Через час правитель переніс столицю імперії у Візантію і перевів туди Митрофана. У 325 році в Нікеї відбулося 1-е Всесвітнє Зібрання єпископату. На ньому імператор назвав Митрофана своїм батьком і випросив для нього титул патріарха. До того часу святителю було 116 років, і він не зміг бути присутнім на зборах. Через рік Митрофан помер.
Іменини сьогодні святкують: Назар, Софія.
Народні прикмети на 17 червня
– Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода.
– Західний або південно-західний вітер – до дощів.
– Якщо на Митрофана йде дощ, то така погода простоїть ще декілька днів.
– Духота під час сходу сонця передвіщає негоду.
Що можна робити 17 червня
1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 17 червня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.