17 червня в народному календарі вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського патріарха.

Митрофан народився у III столітті в Римі. Його батько Дометіан взяв Митрофана і старшого сина і переїхав у Візантію. Там він продовжив навчання у єпископа Тита. Той побачив старанність Митрофана і призначив його своїм наступником. Митрофан зійшов на єпископський престол після свого батька і брата, в 316 році.

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Пізніше Візантію відвідав імператор Костянтин I. Через час правитель переніс столицю імперії у Візантію і перевів туди Митрофана. У 325 році в Нікеї відбулося 1-е Всесвітнє Зібрання єпископату. На ньому імператор назвав Митрофана своїм батьком і випросив для нього титул патріарха. До того часу святителю було 116 років, і він не зміг бути присутнім на зборах. Через рік Митрофан помер.

Іменини сьогодні святкують: Назар, Софія.

Народні прикмети на 17 червня

– Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода.

– Західний або південно-західний вітер – до дощів.

– Якщо на Митрофана йде дощ, то така погода простоїть ще декілька днів.

– Духота під час сходу сонця передвіщає негоду.

Що можна робити 17 червня

1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 17 червня

1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.