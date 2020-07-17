17 липня в народному календарі відзначається Андріївський день. Річ у тім, що саме цього дня вшановуються три Андрії: Андрія Налива, Андрія святителя та Андрія Боголюбського.

Іменини сьогодні святкують: Богдан, Марта, Федір, Андрій.

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Народні прикмети на 17 липня

– Кажуть, що на Андрія "овес до половини доріс". Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.

– Багато ос – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.

– Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника.

Що можна робити 17 липня

Якщо сьогодні помолитися трьом Андріям, то згодом ви зможете знайти річ, яку давно загубили. Якщо незаміжня жінка цього дня вийде на вулицю і зустріне жінку, то її очікує цього року нове кохання.

Що не можна робити 17 липня