17 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 липня в народному календарі відзначається Андріївський день. Річ у тім, що саме цього дня вшановуються три Андрії: Андрія Налива, Андрія святителя та Андрія Боголюбського.
Іменини сьогодні святкують: Богдан, Марта, Федір, Андрій.
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Народні прикмети на 17 липня
– Кажуть, що на Андрія "овес до половини доріс". Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.
– Багато ос – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.
– Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника.
Що можна робити 17 липня
- Якщо сьогодні помолитися трьом Андріям, то згодом ви зможете знайти річ, яку давно загубили.
- Якщо незаміжня жінка цього дня вийде на вулицю і зустріне жінку, то її очікує цього року нове кохання.
Що не можна робити 17 липня
- Сьогодні не можна дивитися на вечірнє небо, адже, якщо ви побачите зірку, яка падає, то це віщуватиме хворобу у вашій родині.