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17 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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17 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 17 травня / unsplash.com

17 травня в народному календарі вшановується свята Пелагея, яка була заступницею птахів. Зазвичай, з цього дня розпочиналися теплі весняні грози. В народі люди зверталися до Пелагеї, якщо треба було попросити допомоги для безневинних людей.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Марія. 

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Народні прикмети на 17 травня

– Зацвіла калина – можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу.

– Немає роси вранці 17 травня – погода зміниться.

– Кує зозуля – прикмета до того, що погода буде гарна.

– Частий і сильний дощ передвіщає багатий урожай.

– Якщо горобці літають по небу зграями і не знаходять собі місця – буде вітер.

– Бліде сонце – погана погода протримається довго.

– Цвіте терен – друга половина травня буде холодною.

Що можна робити 17 травня

  1. Сьогодні добре складати плани на майбутнє. Все, що ви собі задумаєте – обов'язково здійсниться. 

Що не можна робити 17 травня 

  1. У цей день не можна сваритися з сім'єю, особливо, після заходу Сонця. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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