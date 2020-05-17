17 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Що можна і не можна робити 17 травня / unsplash.com

17 травня в народному календарі вшановується свята Пелагея, яка була заступницею птахів. Зазвичай, з цього дня розпочиналися теплі весняні грози. В народі люди зверталися до Пелагеї, якщо треба було попросити допомоги для безневинних людей.