17 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
17 травня в народному календарі вшановується свята Пелагея, яка була заступницею птахів. Зазвичай, з цього дня розпочиналися теплі весняні грози. В народі люди зверталися до Пелагеї, якщо треба було попросити допомоги для безневинних людей.
Іменини сьогодні святкують: Кирило, Марія.
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Народні прикмети на 17 травня
– Зацвіла калина – можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу.
– Немає роси вранці 17 травня – погода зміниться.
– Кує зозуля – прикмета до того, що погода буде гарна.
– Частий і сильний дощ передвіщає багатий урожай.
– Якщо горобці літають по небу зграями і не знаходять собі місця – буде вітер.
– Бліде сонце – погана погода протримається довго.
– Цвіте терен – друга половина травня буде холодною.
Що можна робити 17 травня
- Сьогодні добре складати плани на майбутнє. Все, що ви собі задумаєте – обов'язково здійсниться.
Що не можна робити 17 травня
- У цей день не можна сваритися з сім'єю, особливо, після заходу Сонця.