17 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
17 березня в народному календарі вшановуються Герасим Йорданський та Герасим Вологодський. В цей день, зазвичай, прилітають граки, які символізують справжній прихід весни.
Іменини сьогодні святкують: В’ячеслав, Георгій, Герасим.
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Народні прикмети на 17 березня
– Якщо граки прилетіли, то через місяць зійде сніг.
– Граки граються – на гарну погоду.
– Граки зграями в’ються над гніздами – до мінливої погоди.
– Граки кричать – до дощу.
– Хто вранці першим граків зустріне – того чекає успіх.
– Якщо граки, які прилетіли, дружно взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде хороша і тепла погода.
– Сни з 16 на 17 березня здійсняться через дванадцять днів.
Що можна робити 17 березня
1.Давайте сьогодні знедоленим милостиню, а голодним – їжу.
Що не можна робити 17 березня
1. Відмовтеся від планів і проведіть цей день вдома. Якщо ж залишитися вдома не виходить, то перед виходом з дому візьміть з собою оберіг.