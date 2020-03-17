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17 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 17 березня / Фото з відкритих джерел

17 березня в народному календарі вшановуються Герасим Йорданський та Герасим Вологодський. В цей день, зазвичай, прилітають граки, які символізують справжній прихід весни.

Іменини сьогодні святкують: В’ячеслав, Георгій, Герасим.

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Народні прикмети на 17 березня

 – Якщо граки прилетіли, то через місяць зійде сніг.

 – Граки граються – на гарну погоду.

 – Граки зграями в’ються над гніздами – до мінливої погоди.

 – Граки кричать – до дощу.

 – Хто вранці першим граків зустріне – того чекає успіх. 

 – Якщо граки, які прилетіли, дружно взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде хороша і тепла погода.

 – Сни з 16 на 17 березня здійсняться через дванадцять днів.

Що можна робити 17 березня

1.Давайте сьогодні знедоленим милостиню, а голодним – їжу.

Що не можна робити 17 березня

1. Відмовтеся від планів і проведіть цей день вдома. Якщо ж залишитися вдома не виходить, то перед виходом з дому візьміть з собою оберіг. 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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