17 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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17 червня яке свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 17 червня / www.pinterest.com

17 червня в народному календарі відзначають день Митрофана. Саме на Митрофана люди прагнули удобрити землю, бо вірили, що від цього буде найбільша користь.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Назар, Софія.

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Народні прикмети на 17 червня

– Північний вітер на Митрофана вказував на наближення поганої погоди.

– Дощ 17 червня – прикмета того, що він йтимеще декілька днів.

– Посіяна 17 червня гречка мала дати гарний врожай.

Що можна робити 17 червня

1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 17 червня

1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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