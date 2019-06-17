17 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 червня в народному календарі відзначають день Митрофана. Саме на Митрофана люди прагнули удобрити землю, бо вірили, що від цього буде найбільша користь.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Назар, Софія.
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Народні прикмети на 17 червня
– Північний вітер на Митрофана вказував на наближення поганої погоди.
– Дощ 17 червня – прикмета того, що він йтимеще декілька днів.
– Посіяна 17 червня гречка мала дати гарний врожай.
Що можна робити 17 червня
1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 17 червня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.
Джерело: LifeStyle 24
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