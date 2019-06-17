17 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 червня в народному календарі відзначають день Митрофана. Саме на Митрофана люди прагнули удобрити землю, бо вірили, що від цього буде найбільша користь.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Назар, Софія. Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день Народні прикмети на 17 червня – Північний вітер на Митрофана вказував на наближення поганої погоди. – Дощ 17 червня – прикмета того, що він йтимеще декілька днів. – Посіяна 17 червня гречка мала дати гарний врожай. Що можна робити 17 червня 1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи. Що не можна робити 17 червня 1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.