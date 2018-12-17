17 грудня 2018 року вшановують Варвару Великомученицю. Свята Варвара – уродженка міста Іліополь, що у Малій Азії. Мати дівчинки рано померла, і вона залишилася на вихованні з батьком-язичником. Коли він дізнався про християнські нахили своєї доньки, батько віддав її на розсуд місцевої влади, після чого вона піддала дівчину жорстоким тортурам.

Після довготривалих катувань Варвара прокинулася наступного ранку без жодної рани на тілі. Розлютившись, імператор Максиміліан наказав її батькові вбити дочку мечем. Відтак, великомучениця Варвара, не зрікшись своїх переконань, померла від руки колись люблячого батька. Через декілька століть нетлінні останки Варвари були перенесені до Візантійського Константинополя. На теперішній час мощі святої знаходяться в соборі святого Володимира в Києві.

Читайте також: Ідеї подарунків на День святого Миколая: що покласти під подушку

Іменини 17 грудня святкують: Варвара, Олександр, Олексій, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Микола.

Народні прикмети на 17 грудня:

– Яка погода на Варвари, така й на Різдво.

– На Варвари болото – зима красна, як золото.

– Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають – буде тепла зима.

– Цього дня сніг не випав – зима буде теплою, а як з'явиться – довгою і холодною.



Що можна та не можна робити 17 грудня

Що можна робити 17 грудня

1. Відправтеся зранку до церкви, просячи здоров'я та благополуччя у святої Варвари.

2. Бездітним жінкам варто молитися Варварі, просячи допомогти завагітніти.

Що не можна робити 17 грудня

1. Цього дня гріхом вважається прання, шиття, вишивання та будь-яка інша хатня робота.

2. Без особливої потреби, не виходитьте ввечері з дому.

3. Намагайтеся цього дня не лихословити та ні з ким не сваритися.