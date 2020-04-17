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17 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 17 квітня / unsplash.com

17 квітня в народному календарі вшановують Преподобного Йосифа. Також цього дня вшановується Іверська ікона Божої Матері.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Йосип, Адріан, Яків, Микита, Федір.

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Народні прикмети на 17 квітня

– Вітер 17 квітня дме з північного боку – чекайте дощів.

– Багато березового соку – влітку буде багато дощів.

– Коні голови закидають – до дощу. Якщо вони голосно хропуть – це віщує нещастя.

– Якщо схід золотисто-рожевий, то погода незабаром буде дуже теплою.

– Береза розпустилася раніше вільхи – прикмета, яка свідчить про те, що літо буде посушливим.

– Якщо пішов дощ – весна буде похмурою та з великою кількістю опадів.

Що можна робити 17 квітня

1.Покупки, які ви зробите цього дня – будуть вдалими і довго вам прослужать. 

Що не можна робити 17 квітня 

1.Сьогодні не рекомендовано займатися важкою фізичною працею. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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