17 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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17 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 17 липня / Фото з відкритих джерел

17 липня в народному календарі вшановують трьох Андріїв: Андрія Налива, Андрія святителя та Андрія Боголюбського. Кожен з трьох святих залишив свій слід у церковній культурі.

Іменини сьогодні святкують: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Богдан, Дмитро, Марія, Марк, Михайло, Микола, Ольга, Тетяна, Федір.

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Народні прикмети на 17 липня

– Багато ос літає – взимку буде достатньо холодно.

– З'явилося 17 липня жовте листя на деревах – буде рання осінь.

– Хмари в липні пливуть купками – до теплої погоди.

– Якщо кури ховаються від дощу – негода затримається.

Що можна робити 17 липня

1. Сьогодні рекомендується скласти чіткий план на майбутній місяць. Зорі сприятимуть здійсненню усіх задуманих справ. 

Що не можна робити 17 липня

1. Цей день поганий час для важливих покупок.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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