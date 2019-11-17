17 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

17 листопада вшановується пам'ять пресвітера Ермея і єпископа Мирського Нікандра. Обидва мученики, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, у свою чергу, був учнем апостола Павла.

В народі цей день вважається нещасливим. Люди намагаються не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. За повір'ям, саме 17 листопада всі духи виходять на свободу і намагаються проникнути в будинок.

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Іменини 17 листопада святкують: Іван.

Народні прикмети на 17 листопада

– Якщо випав сніг, то незабаром він розтане.

– Якою погода буде цього дня – такою залишиться до кінця місяця.

Що можна робити 17 листопада

1. Прибрати будинок, привести до порядку ділянки в оселі, скласти в коробку осінні речі та підготуватися до зими.

2. Завершити заготівлю дров на зиму. Якщо встигнути до цього дня, то всю зиму в домівці буде тепло.

Що не можна робити 17 листопада

1. Намагайтеся цей день провести вдома, не виходьте на вулицю без причини.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

3. Не починайте жодних нових справ.

4. Не залишайте відкритими вікна, кватирку та двері.

5. Не запрошуйте в гості цього дня навіть найближчих родичів.

6. Нікому не позичайте цього дня гроші.

7. Цього дня не укладайте угоди та не знайомтеся з новими людьми – справи будуть не успішними і не принесуть користі.