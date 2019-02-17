17 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 лютого 2019 року вшановують святого Миколу. У народі цей день прозвали "Микола Студений", адже зазвичай, саме у цей день вдаряли сильні морози. Грецький ігумен та сповідник володів даром зцілення, тому йому моляться для зцілення від хвороб.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій. Читайте також: Великдень в Україні 2019: дата і традиції Народні прикмети на 17 лютого – Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – чекайте ясного дня. – Якщо сьогодні холодно – чекайте на сніг. – Полювати в цей день на звірят – до нещастя. – Якщо 17 лютого приснився птах – чекайте новин. – Сниться свиня – прикмета до того, що попереду на вас чекають важкі життєві випробування.

Народні прикмети на 17 лютого Що можна робити 17 лютого 1. Цього дня господарям варто переробити усю хатню роботу. Що не можна робити 17 лютого 1. Не рекомндується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю. 2. Не варто цього дня нічого стригти, особливо обрізати нігті і стригти волосся.