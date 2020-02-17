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17 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 17 лютого / unsplash.com

17 лютого православні християни вшановують пам'ять преподобного Миколи, ігумена Студійського. В народі святого прозвали Миколою Студеним, адже цей день завжди вважався найхолоднішим у лютому.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Аркадій, Борис, Георгій, Кирило, Сергій, Федір.

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Народні прикмети на 17 лютого

– 17 лютого приснився птах – чекайте гарних новин.

– Сниться свиня – попереду на вас чекають важкі життєві випробування.

– Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – чекайте ясного дня.

– Якщо сьогодні холодно – незабаром випаде сніг.

Що можна робити 17 лютого

1. Цього дня господарям варто переробити усю хатню роботу.

​2. Стрижка цього дня дозволить уникнути проблем зі здоров'ям. 

Що не можна робити 17 лютого

1. Цього дня не можна мисливцям йти в ліс на полювання – до біди. 

2. Не варто робити великі покупки 17 лютого – вони не прослужать довго і виявляться марними.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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