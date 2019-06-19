17-річна Кайя Гербер засвітила інтимні частини тіла на прогулянці з другом: фотодоказ

Донька знаменитої супермоделі Сінді Кроуфорд засвітилася під час прогулянки зі своїм другом у доволі пікантному образі. 17-річна Кайя Гербер випадково показала груди на вулицях Малібу.

Кайя Гербер вже кілька років поспіль підкорює світові подіуми, тому з'являтися на людях у відвертих або епатажних образах під час показів для неї не складає труднощів. Ймовірно, професія моделі вплинула також на її життєві погляди. На одній зі своїх буденних прогулянок Кайя Гербер оконфузилася, засвітивши груди у світлій футболці.

Читайте також: Моделі Кайя Гербер і Джіджі Хадід стали зірками модного показу Prada: стильні фото

Курйозна ситуація трапилася з 17-річною моделлю під час виходу на вулиці Малібу зі своїм другом Тревісом Джексоном. Для прогулянки Кайя Гербер обрала доволі стриманий образ, який складався з чорних штанів, кедів, розстібнутого светра в тон і футболки, під якою, ймовірно, не було білизни, адже крізь тонку тканину виднілися інтимні частини грудей Кайї Гербер. Проте модель це, схоже, не бентежило. Вона весело всміхалася, розмовляючи з другом, а також привітно віталася з папараці, помітивши, що її фотографують.

Фото: Instagram / @kaiaarab