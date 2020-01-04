17-річна сестра музиканта Зейна Маліка народила дитину

17-річна сестра популярного британського співачка Зейна Маліка, який протягом тривалого часу зустрічався з моделлю Джіджі Хадід, народила первістка.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Молодша сестра екс-учасника гурту One Direction Сафа народила дівчинку на ім’я Занея (Zaneyah).

Читайте також: Курйоз з Тижня моди: блогерка вибігла на подіум і зірвала показ Chanel – відео



Сафа Малік / Instagram / Daily Mail

17-річна Сафа народила дитину від свого чоловіка Мартіна Тайзера, якому 18 років. Закохані одружилися чотири місяці тому, 16 вересня – рівно через три дні після дня народження сестри Зейна Маліка. Церемонія пройшла за традиційним мусульманським обрядом в британському місті Бредфорд. Як раніше писав таблоїд, Сафа ще навчається у школі.



Одружені Мартін Тайзер і Сафа Малік / Instagram / Daily Mail

Про народження дочки сестра музиканта повідомила у соціальних мережах, опублікувавши фото малятка, прикривши її обличчя. У підписі дівчина повідомила вагу Занеї – 3,71 кілограми.

Сафа Малік / Instagram / Daily Mail



Джіджі Хадід, Зейн Малік і Сафа Малік / Instagram / Daily Mail