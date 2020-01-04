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17-річна сестра музиканта Зейна Маліка народила дитину

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17-річна сестра музиканта Зейна Маліка народила дитину / Колаж LifeStyle 24

17-річна сестра популярного британського співачка Зейна Маліка, який протягом тривалого часу зустрічався з моделлю Джіджі Хадід, народила первістка.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Молодша сестра екс-учасника гурту One Direction Сафа народила дівчинку на ім’я Занея (Zaneyah).

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Сафа Малік / Instagram / Daily Mail

17-річна Сафа народила дитину від свого чоловіка Мартіна Тайзера, якому 18 років. Закохані одружилися чотири місяці тому, 16 вересня – рівно через три дні після дня народження сестри Зейна Маліка. Церемонія пройшла за традиційним мусульманським обрядом в британському місті Бредфорд. Як раніше писав таблоїд, Сафа ще навчається у школі. 


Одружені Мартін Тайзер і Сафа Малік / Instagram / Daily Mail

Про народження дочки сестра музиканта повідомила у соціальних мережах, опублікувавши фото малятка, прикривши її обличчя. У підписі дівчина повідомила вагу Занеї – 3,71 кілограми.

Сафа Малік / Instagram / Daily Mail


Джіджі Хадід, Зейн Малік і Сафа Малік / Instagram / Daily Mail

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Джіджі Хадід
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