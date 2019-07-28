17-річний син Елізабет Херлі повторив образ мами від Versace: фото

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Деміан Херлі
Деміан Херлі / www.gettyimages.com

17-річний син акторки і моделі Елізабет Херлі Деміан, який днями отримав перший модельний контракт з брендом Pat McGrath Labs і знявся в рекламі косметичну лінію Sublime Perfection the System, з'явився в ньому на світському заході в ефектному образі.

Деміан Херлі став гостем презентації нових б'юті-продуктів Pat McGrath Labs в Лондоні. Для виходу хлопець одягнув чорний костюм від Versace із великими золотими шпильками.

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В схожому платті Versace зі шпильками на розрізах його матір Елізабет Херлі завітала на прем'єру фільму "Чотири весілля і одні похорони" у 1994 році. Тоді їй компанію склав Х'ю Грант, а образ моделі став культовим.

Хлопець має довге волосся, відтак полюбляє робити акуратні укладки. Через це користувачі у мережі часто порівнюють його з дівчиною. Однак Деміан не звертає увагу на критику та впевнено продовжує будувати модельну кар'єру.

Деміан Херлі
Деміан Херлі / Getty Images

Деміан Херлі
​Деміан Херлі / Getty Images

Додамо, що батьком Деміана є бізнесмен Стів Бінг, з яким Елізабет не довго зустрічалася. Однак після розлучення хлопчик живе з Елізабет Херлі та, як зізналась сама акторка, є автором її пікантних фото.

На телеекранах хлопець дебютував у 2016 році, коли вперше знявся у серіалі "Члени королівської родини" (The Royals). Згодом він уклав контракт з модельним агентством TESS Management.

елізабет Херлі
​Елізабет Херлі і Х'ю Грант / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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