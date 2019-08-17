17 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 серпня в народному календарі відзначають День Євдокії. Крім цього, 17 серпня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Дарина, Денис, Іван, Ірина, Клара, Костянтин.

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Народні прикмети на 17 серпня

– Яка погода на Євдокію – таким і буде листопад.

– Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.

Що можна робити 17 серпня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

2. Сьогодні прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.

Що не можна робити 17 серпня

1. На Євдокію не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.

2. Сьогоднішній день несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.