17 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

17 січня в народному календарі вшановується пам'ять мучеників Зосима і Феокоста. Саме 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці. Також від сьогоднішнього дня завершуються різдвяні ворожіння.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Йосип, Марк, Тимофій.

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Народні прикмети на 17 січня

– Зоряне небо без хмар – до сонця і морозу.

– Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік, протягом якого вони зберуть багато меду.

– Хмари висять низько – до заметілі.

– Якщо небо цього дня буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.

– Якщо цього дня загадати бажання, вийти на вулицю і побачити Велику Ведмедицю на небі, то ваше бажання обов’язково здійсниться.

Що можна робити 17 січня

1. Щоб бути захищеним увесь рік, треба чортополох залишити в хустинку і носити в кишені. Такий обряд від пристріту вбереже вас у мандрівках, коли ви будете далеко від дому.

2.Щоб захистити оселю від злих очей і язиків, треба, щоб господар тричі обійшов будинок з іконою, промовляючи молитву.

Що не можна робити 17 січня

1. Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережними і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.