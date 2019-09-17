17 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

76 Читать новость на русском
17 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 17 вересня / Фото з відкритих джерел

17 вересня в народному календарі вшановується пам'ять ікони Божої Матері, яка у слов'янській культурі була відома як Неопалима Купина. Вона є захисницею від пожеж та вогню.

Іменини сьогодні святкують: Федір, Юліан.

Читайте також: Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка

Народні прикмети на 17 вересня

– Багато лушпиння на цибулі – зима буде дуже холодною

– Якщо миші бігають по підлозі 17 вересня – до біди.

– Великі мурашники – до сильного похолодання взимку. 

Що можна робити 17 вересня 

1. Рекомендується сьогодні молитися Неопалимій Купині, яка захищає оселю від пожеж та блискавок. 

Що не можна робити 17 вересня

1. Цього дня не можна давати милостиню жебракам, адже, за повір'ям, цілий рік вас переслідуватимуть злидні. 

2. Не відправляйтеся ні до кого в гості цього дня – до біди. 

blog_ava
Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
сьогодні
2651
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
16 вересня 19:09 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
5471
Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
16 вересня 11:43 Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 429
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
15 вересня 20:01 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 91458
Із провінції у королівський двір: історія життя й кохання королеви Летиції
15 вересня 14:00 Із провінції у королівський двір: історія життя й кохання королеви Летиції
Юлія Девда 2730
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
15 вересня 11:23 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 3244
Новини
Більше новин
Залиште відгук