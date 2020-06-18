Що можна і не можна робити 18 червня / Фото з відкритих джерел

18 червня в народному календарі відзначається Дорофеєвий день. За історичними даними, він проживав у III-IV століттях на території фінікійського міста Тіра, де служив єпископом. Вважається, що в цей день зацвітає сон-трава.