18 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 червня в народному календарі відзначається Дорофеєвий день. За історичними даними, він проживав у III-IV століттях на території фінікійського міста Тіра, де служив єпископом. Вважається, що в цей день зацвітає сон-трава.
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Галина, Георгій.
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Народні прикмети на 18 червня
– Хороша погода на день Дорофея – буде хороший урожай зерна.
– Вітер 18 червня дме зі східної сторони – літо буде вітряним і дощовим.
– Якщо багато павуків, то це на гарну погоду.
– Туман над водою – до великої кількості грибів.
– У хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.
Що можна робити 18 червня
- Якщо всі бур'яни виполоти вранці на Дорофея, то вони, за прикметою, більше не з'являться.
Що не можна робити 18 червня
- Сьогодні не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя. Проте сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене вдень 18 червня, здійсниться через рік, день в день.