18 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 липня в народному календарі вшановують пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Якщо Івана Купала вважається святом Сонця, то Афанасіїв день – святом Місяця. Цього дня Місяць відзначає свій день народження і дарує людям силу.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Опанас, Варвара, Єлизавета, Сергій.
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Народні прикмети на 18 липня
– Якщо місяць видно на небі, то можна очікувати хорошого врожаю.
– Жовті хмари – прикмета того, що скоро дощ почнеться.
– Місяць здається 18 липня туманним і великим – найближчим часом погода зіпсується.
– Місяць білий і блискучий – прикмета, яка віщує холодну погоду, але без дощів.
– Зелений Місяць 18 липня – чекай опадів зовсім скоро.
Що можна робити 18 липня
- День вважається вдалим для боротьби з метеликами-капустянками. Народним засобом, що допомагає позбутися від цих шкідників, служить харчова сода, якою треба посипати капустяні листи.
Що не можна робити 18 липня
- Сьогодні уникайте будь-яких хірургічних втручань, адже результат може бути невдалим.
- Нікому сьогодні не можна заздрити. Якщо ви зурочите людину, то це до вас повернеться бумерангом.
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