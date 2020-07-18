Що можна і не можна робити 17 липня / Фото з відкритих джерел

18 липня в народному календарі вшановують пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Якщо Івана Купала вважається святом Сонця, то Афанасіїв день – святом Місяця. Цього дня Місяць відзначає свій день народження і дарує людям силу.