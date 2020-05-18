18 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
18 травня відзначається день Орисі-розсадниці. Цього дня господині можуть саджати свої розсади і бути впевненими, що з них виросте смачний урожай.
Іменини сьогодні святкують: Ірина, Яків.
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Народні прикмети на 18 травня
– Птахи перестали щебетати – чекайте грозу та дощ.
– Негода у цей день – буде урожай хліба.
– Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір'ячко у воді, то буде тепла погода.
– Йде дощ з перервами – чекайте на погіршення погоди.
– Кішка траву їсть – скоро піде дощ.
Що можна робити 18 травня
- Сьогодні рекомендовно започатковувати нову справу.
Що не можна робити 18 травня
- Після висаджування розсади не можна їсти хліб, адже, за повір'ям, кури видзьобають усю вашу розсаду.