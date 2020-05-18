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18 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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18 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 18 травня / unsplash.com

18 травня відзначається день Орисі-розсадниці. Цього дня господині можуть саджати свої розсади і бути впевненими, що з них виросте смачний урожай.

Іменини сьогодні святкують: Ірина, Яків.

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Народні прикмети на 18 травня

 – Птахи перестали щебетати – чекайте грозу та дощ.

 – Негода у цей день – буде урожай хліба.

 – Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір'ячко у воді, то буде тепла погода.

 – Йде дощ з перервами – чекайте на погіршення погоди.

 – Кішка траву їсть – скоро піде дощ. 

Що можна робити 18 травня

  1. Сьогодні рекомендовно започатковувати нову справу.

Що не можна робити 18 травня 

  1. Після висаджування розсади не можна їсти хліб, адже, за повір'ям, кури видзьобають усю вашу розсаду. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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