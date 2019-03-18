18 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

18 березня 2019 року вшановується Конон Огородник. З цього дня селяни починають копати город та поратися по господарству. У народі 18 березня казали: "Конон кличе на город" – пора було приступати до перекопування грядок. Потрібно було хоча б вийти на город та трохи копнути грядку, навіть, якщо ще лежить сніг. Цим люди виявляють повагу покровителю городників.

Іменини сьогодні святкують: Адріан, Костянтин, Марк, Федір.

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Народні прикмети на 18 березня

– Ясна і тепла погода 18 березня – літо буде теплим або помірно жарким.

– Ясна погода 18 березня – граду влітку не буде.

– В будинку і на полях миші завелися – чекайте неврожаю.

Що можна робити 18 березня

1. Цього дня треба пом'янути померлих родичів. Також варто помолитися за зниклих безвісти, завдяки щирій молитві є ймовірність, що вони знайдуться.

2. Якщо подружжя вип'ють 18 березня вина з корицею, то їхні почуття будуть міцними і сильними.

Що не можна робити 18 березня

1. Не варто робити великі покупки 18 березня – вони не прослужать довго і виявляться марними.