18 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

18 березня відзначається день Конона Огородника. З цього дня селяни починають копати город та поратися по господарству. У народі 18 березня казали: "Конон кличе на город" – пора було приступати до перекопування грядок. Потрібно було хоча б вийти на город та трохи копнути грядку, навіть якщо ще лежить сніг. Цим люди виявляють повагу покровителю городників.

Іменини сьогодні святкують: Адріан, Костянтин, Марк, Федір.

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Народні прикмети на 18 березня

– Ясна і тепла погода 18 березня – літо буде теплим.

– Якщо в цей день засипати гній на город – це обіцяє хороший врожай.

– Ясна погода 18 березня – граду влітку не буде.

Що можна робити 18 березня

1.Цього дня треба викопати на городі 3 ямки і промовити: "Одна лунка для суші, друга для мошки, третя для хробаків". Таким чином ви задобрите Конона Огородника і можете очікувати на хороший врожай.

2.За повір'ям, якщо подружжя цього дня вип'є вина з корицею, то їхні стосунки будуть міцними і сильними.

3.Якщо ви плануєте сьогодні підстригти кінчики волосся, то варто зробити це вдома, а не в перукарні.

Що не можна робити 18 березня

1.Цього дня не радять робити великі покупки, адже кажуть, що вони довго не прослужать.