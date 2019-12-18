18 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Прикмети і традиції в ніч на Святого Миколая / erudyt.net

18 грудня в народі вшановують Преподобного Саву, батька зимового Миколая. Він зцілював молитвами і творив добро. Зазвичай, у цей день на вулиці посилюється мороз.

Іменини 18 грудня святкують: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

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Народні прикмети на 18 грудня

– Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і спускаються з дерев – чекайте відлиги.

– Варвара снігом стелить, Сава завірюхою загладжує, а Микола морозом давить.

– Якщо людина народилася на Сави, то буде дуже працьовитою.

– Сава приїхав на білих санках.

– Сава дні прибавив.

День Святого Миколая
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Що можна робити 18 грудня

1. Якщо хтось із близьких людей захворів, потрібно дати обітницю, виконати її, і дуже скоро людина одужає.

1. Якщо сьогодні дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому році. 

Що не можна робити 18 грудня

1. Сьогодні не рекомендується ходити одне до одного в гості. Бажано кожному бути у своїй домівці.

2. Не займайтеся серйозною роботою цього дня, адже вона не принесе великих результатів.

2. На Сави гріх працювати.

3. Не можна цього дня лаятися.

4. Вагітній жінці не можна мити голову на Сави, адже у дитини може бути погана пам'ять.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Релігія LifeStyle Традиції
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