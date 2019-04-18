18 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

18 квітня 2019 року відзначається день Феодула Вітрогона. Народне свято отримало назву в пам'ять про мучеників – диякона Агафопода та читця Феодула. У цей день починають дути теплі весняні вітри. Вважається, що з першим весняним вітром прилітають цвіркуни. Також з'являються метелики-кропив'янки та божі корівки.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Георгій, Михайло, Микола, Іван, Семен.

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Народні прикмети на 18 квітня

– Якщо на околиці все чітко чути – незабаром чекайте негоди і вітряної погоди.

– Глухарів чутно – за прикметами, незабаром погода покращиться. Якщо ж ці птахи мовчать – чекайте негоди.

Що можна робити 18 квітня

1. На Феодула потрібно повністю провітрити житло, зробивши протяг, дозволивши теплим вітрам проникнути всередину.

2. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

3. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 18 квітня

1. Цього дня не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.

2. Не варто у цей день здійснювати великі покупки, адже, швидше за все, вони будуть марними.