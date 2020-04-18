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18 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 18 квітня / Вікіпедія

18 квітня святкують Великодню суботу. Сьогодні господині печуть паски, фарбують яйця та доробляють останні приготування до Світлого Воскресіння Христового.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Георгій, Семен.

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Народні прикмети на 18 квітня

 – Щоб родина жила благополучно, треба пофарбоване яйце віддати наймолодшому члену сім'ї. 

 – Яким день буде у Великодню суботу, таким буде і літо. 

Що можна робити 18 квітня

1.Сьогодні господині готують великодні страви: прикрашають паски, фарбують яйця. Щоб страви набули особливої сили, потрібно прочитати молитву. 

2.За можливості, давайте цього дня милостиню нужденним. 

Що не можна робити 18 квітня

1.Сьогодні останній день Великого посту, тож варто дотриматися посту і в жодному випадку не вживати заборонених продуктів. 

2.Сьогодні не можна веселитися, танцювати та слухати музику. 

3.Не рекомендується займатися рукоділлям та важкою фізичною роботою. 

4.Не можна нічого у Великодню суботу віддавати з дому. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: Традиції Релігія Великдень LifeStyle
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