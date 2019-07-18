18 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

93 Читать новость на русском
18 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 18 липня / Знай

18 липня в народному календарі вшановують пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Якщо Івана Купала вважається святом Сонця, то Афанасіїв день – святом Місяця. Цього дня Місяць відзначає своє день народження і дарує людям силу.

Іменини сьогодні святкують: Анна, Опанас, Варвара, Василь, Єлизавета, Сергій, Степан

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 18 липня

– Якщо місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – то буде багатий урожай.

– Багато зірок на небі – до ясної погоди.

– Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.

– Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.

– Якщо місяць великий і яскравий, то погода буде сонячною. Маленький і блідий місяць – до затяжних дощів.

– Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.

Що можна робити 18 липня

1. День вважається вдалим для боротьби з метеликами-капустянки. Народним засобом, що допомагає позбутися від цих шкідників, служить харчова сода, якою треба посипати капустяні листи.

Що не можна робити 18 липня 

1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, які стосуються грошей. 

blog_ava
Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
1473
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стиль Ангели Меркель: мінімалізм і простота
17 липня 18:23 Стиль Ангели Меркель: мінімалізм і простота
1418
Герцогині Корноульській – 72: особливості стилю дружини майбутнього короля Великобританії
17 липня 16:45 Герцогині Корноульській – 72: особливості стилю дружини майбутнього короля Великобританії
450
Вулична мода 2019: стильні образи на кожен день від моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі
17 липня 16:10 Вулична мода 2019: стильні образи на кожен день від моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі
295
"Водій для копа": пекельна поїздочка в Uber
17 липня 12:22 "Водій для копа": пекельна поїздочка в Uber
Юлія Ліпенцева 829
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
17 липня 09:15 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 7140
Новини
Більше новин
Залиште відгук