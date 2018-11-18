18 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Що не можна і можна робити 18 листопада
Що не можна і можна робити 18 листопада / unsplash.com

18 листопада 2018 року вшановується пам'ять Іони – святого архієпископа. Іона займався організацією притулків, де проживали знедолені, вдови і сироти. Крім того, він прославився численними чудами, які міг здійснювати з Божою допомогою.

Згодом Іона був причислений до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа.

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Іменини 18 листопада святкують: Григорій, Олександр.

Народні прикмети на 18 листопада 

– Якщо падає рясний сніг – зима теж буде сніжною.

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– Якщо зранку дощитиме, то до вечора замете снігом.

– Хто в листопаді не змерзне – той і в грудні та січні не змерзне. 

Що можна робити 18 листопада

1. Цього дня дівчата моляться до святого Іони, щоб знайти гідного чоловіка і справжню щасливу долю.

2. Щоб залучити нареченого в будинок – розкиньте монетки у своєму дворі.

3. Хлопцям рекомендується запрошувати дівчат на прогулянки, які можуть увінчатися міцними стосунками.

4. Можна прибирати в будинку. За повір'ям – ця робота буде вдалою.

5. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими. 

Що не можна робити 18 листопада 

1. Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.

2. Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.

3. Не робіть великих покупок цього дня, адже вони довго не прослужать.

Теги: Новини України LifeStyle Традиції
Джерело: 24 канал
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