18 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

170 Читать новость на русском
Що можна і не можна робити 18 листопада / unsplash.com

18 листопада 2019 року вшановується пам'ять Іони – святого архієпископа. Він займався організацією притулків, де проживали знедолені, вдови та сироти. Також він прославився численними чудами, які міг здійснювати з Божою допомогою.

Через деякий час Іона був причислений до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа.

Читайте також: Вихідні у листопаді: скільки днів ми будемо відпочивати в останній місяць осені

Іменини 18 листопада святкують: Григорій, Олександр.

Народні прикмети на 18 листопада

– Якщо падає рясний сніг – зима теж буде сніжною.

– Якщо зранку дощитиме, то до вечора замете снігом.

– Хто в листопаді не змерзне – той і в грудні та січні не змерзне.

Що можна робити 18 листопада

1. Цього дня дівчата моляться до святого Іони, щоб знайти гідного чоловіка і справжню щасливу долю.

2. Щоб залучити нареченого в будинок – розкиньте монетки у своєму дворі.

3. Хлопцям рекомендується запрошувати дівчат на прогулянки, які можуть увінчатися міцними стосунками.

4. Можна прибирати в будинку. За повір'ям – ця робота буде вдалою.

5. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.

Що не можна робити 18 листопада

1. Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.

2. Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.

3. Не робіть великих покупок цього дня, адже вони довго не прослужать.

Повернення захоплених кораблів: українські буксири вже на місці передачі – карта
сьогодні
2921
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
16 листопада 17:08 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 26735
Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
15 листопада 20:23 Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
Юлія Михайлова 2157
Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують
15 листопада 20:09 Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують
Юлія Турелик 852
Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
15 листопада 18:07 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 21359
Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
15 листопада 17:20 Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
Юлія Девда 975
Новини
Більше новин
Залиште відгук