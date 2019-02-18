18 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

111
18 лютого 2019 – свято в Україні та що не можна робити 18 лютого 2019
Що можна і не можна робити 18 лютого / www.1zoom.ru

18 лютого 2019 року вшановують святу Агафію – християнську мученицю, яка жила у ІІІ столітті. Свята Агафія вважалася покровителькою домашньої худоби, а також заступницею від пожежі.

Також 18 лютого відзначають день захисту морських ссавців (День кита). Ця дата є не лише днем захисту китів, але і всіх морських ссавців та різних інших живих істот, що мешкають в морях і океанах нашої планети.

Читайте також: Найважливіші поради, які притягнуть гроші у ваше життя

Іменини сьогодні святкують: Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Петро.

Народні прикмети на 18 лютого

– Морозний день – весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.

– Немає снігу 18 лютого – чекайте посуху в літній період. Якщо вдаряє мороз – прикмета до того, що, швидше за все, літо буде спекотним

– Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася – чекайте на весну.

– Якщо на вулиці 18 лютого стоїть морозна погода, то літо, згідно з прикметами, буде теплим і без дощів.

Що можна робити 18 лютого

1. На Агафію прийнято згадувати предків, які відійшли в інший світ.

Що не можна робити 18 лютого

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.

blog_ava
В ОБСЄ шкодують через недопуск спостерігачів з Росії до України та хочуть поговорити з Лавровим
сьогодні
1387
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою
16 лютого 11:02 Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою
Анастасія Манюхіна 1885
Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування
16 лютого 10:03 Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування
1288
Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
15 лютого 21:01 Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
Наталя Боднар 1331
Я не граю слабких жінок, – відверте інтерв'ю з Ольгою Сумською
15 лютого 20:00 Я не граю слабких жінок, – відверте інтерв'ю з Ольгою Сумською
Анастасія Манюхіна 1431
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
15 лютого 18:30 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 991
Який фільм отримає перемогу на премії Оскар-2019: опитування
15 лютого 18:02 Який фільм отримає перемогу на премії Оскар-2019: опитування
1157
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук