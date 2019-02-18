18 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

18 лютого 2019 року вшановують святу Агафію – християнську мученицю, яка жила у ІІІ столітті. Свята Агафія вважалася покровителькою домашньої худоби, а також заступницею від пожежі.

Також 18 лютого відзначають день захисту морських ссавців (День кита). Ця дата є не лише днем захисту китів, але і всіх морських ссавців та різних інших живих істот, що мешкають в морях і океанах нашої планети.

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Іменини сьогодні святкують: Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Петро.

Народні прикмети на 18 лютого

– Морозний день – весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.

– Немає снігу 18 лютого – чекайте посуху в літній період. Якщо вдаряє мороз – прикмета до того, що, швидше за все, літо буде спекотним

– Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася – чекайте на весну.

– Якщо на вулиці 18 лютого стоїть морозна погода, то літо, згідно з прикметами, буде теплим і без дощів.

Що можна робити 18 лютого

1. На Агафію прийнято згадувати предків, які відійшли в інший світ.

Що не можна робити 18 лютого

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.