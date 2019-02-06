18 мільйонів доларів за сезон: К'яра Ферраньї стала найбагатшим блогером-інфлюенсером

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / www.gettyimages.com

Знаменита італійська блогерка К'яра Ферраньї визнана найбільш фінансово успішним інфлюенсером. Так, під час весняно-літніх тижнів моди, які проходили на початку осені 2018 року, зірка заробила 18 мільйонів 300 тисяч доларів за допомогою співпраці з популярними брендами і ЗМІ.

Про це повідомила маркетингова компанія Launchmetrics у звіті, який випустила щодо вересневих показів минулого сезону.  В аналітиці за останній модний сезон вплив соціальних мереж блондинки оцінюється в 18,3 мільйонів доларів.

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Відомо, що для розрахунку компанія використовує спеціально розроблений алгоритм Media Impact Value, що вимірює вплив згадок в соціальних мережах на події в індустріях моди, розкоші і косметики.

Таким чином через публікації у мережі розраховуються приблизний дохід, який отримує бренд або знаменитість.

 

Що цікаво, італійка поступилася місцем лише вересневому шоу Versace, вплив якого оцінили в 18,7 мільйонів доларів. Також на другому місці після Ферраньї опинилася Нікі Мінаж, Вінні Харлоу, а після них йдуть блогери Амі Сонг і Каміла Коельо.

 

 

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Теги: LifeStyle К'яра Ферраньї Мода
Джерело: 24 Канал
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