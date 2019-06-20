18-річна донька Джуда Лоу похизувалась стрункою фігурою в купальнику

Зіркова донечка Айріс Лоу не відстає від своїх однолітків і наслідує тренди соціальних мереж. Дівчина опублікувала звабливе фото у своєму Instagram та неабияк підігріла цікавість користувачів до власної персони.

Відомо, що донька голлівудського подружжя Джуда Лоу та Сейді Фрост живе в Лондоні і вже активно реалізовує себе у модельній сфері. Айріс є обличчям Burberry Beauty, амбассадором Coach та активно співпрацює з брендами Tiffany & Co і Cartier. Також 18-річна належить до всесвітньо відомого модельного агентства IMG Models.

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Хоч досягнути такої популярності як в Кайї Гербер, Лілі-Роуз Депп чи сестер Хадід їй ще не вдалось, але вона вже намагається їх наслідувати. До прикладу, днями вона опублікувала пікантне фото, на якому позувала в червоному роздільному купальнику в дрібний горох, тримаючи в руках сонцезахисні окуляри. Світлина зроблена на фоні розкішного маєтку, а сама Лоу дивиться у камеру проникливим поглядом.



Айріс Лоу поділилась пікатними знімком в мережі / Instagram / @lirisaw

Раніше висхідна зірка фешн-індустрії також хизувалась у соціальних мережах знімками зі світських заходів, подорожей та свого щоденного життя, а також показала на сторінці в Instagram люблячого татуся Джуда Лоу.

Хто такий Джуд Лоу? Відомий британський кіно- і театральний актор, який зіграв у понад 50 кінострічках, найвідоміші з яких "Шерлок Холмс", "Анна Кареніна", "Готель "Гранд Будапешт", "Молодий Папа", "Король Артур: Легенда меча", "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" та "Капітан Марвел". За свою кар'єру він удостоївся премії BAFTA, а також був номінований на Оскар та Золотий глобус. 46-річний Джуд Лоу був двічі одружений – із Сейді Фрост (1997-2003) та з Філіппою Коен (2019 – до сьогодні). В кіноактора є 5 дітей: троє від першого шлюбу і по одній з короткочасних романів.