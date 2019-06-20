18-річна донька Джуда Лоу похизувалась стрункою фігурою в купальнику

31 Читать новость на русском
Айріс Лоу
Айріс Лоу / Instagram / @lirisaw

Зіркова донечка Айріс Лоу не відстає від своїх однолітків і наслідує тренди соціальних мереж. Дівчина опублікувала звабливе фото у своєму Instagram та неабияк підігріла цікавість користувачів до власної персони.

Відомо, що донька голлівудського подружжя Джуда Лоу та Сейді Фрост живе в Лондоні і вже активно реалізовує себе у модельній сфері. Айріс є обличчям Burberry Beauty, амбассадором Coach та активно співпрацює з брендами Tiffany & Co і Cartier. Також 18-річна належить до всесвітньо відомого модельного агентства IMG Models.

Читайте також: 17-річна Кайя Гербер засвітила інтимні частини тіла на прогулянці з другом: фотодоказ

Хоч досягнути такої популярності як в Кайї Гербер, Лілі-Роуз Депп чи сестер Хадід їй ще не вдалось, але вона вже намагається їх наслідувати. До прикладу, днями вона опублікувала пікантне фото, на якому позувала в червоному роздільному купальнику в дрібний горох, тримаючи в руках сонцезахисні окуляри. Світлина зроблена на фоні розкішного маєтку, а сама Лоу дивиться у камеру проникливим поглядом.

Айріс Лоу
Айріс Лоу поділилась пікатними знімком в мережі / Instagram / @lirisaw 

Раніше висхідна зірка фешн-індустрії також хизувалась у соціальних мережах знімками зі світських заходів, подорожей та свого щоденного життя, а також показала на сторінці в Instagram люблячого татуся Джуда Лоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missing Pope Pius!!!

Допис, поширений Iris Law (@lirisaw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iris Law (@lirisaw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iris Law (@lirisaw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iris Law (@lirisaw)

 

Хто такий Джуд Лоу? Відомий британський кіно- і театральний актор, який зіграв у понад 50 кінострічках, найвідоміші з яких "Шерлок Холмс", "Анна Кареніна", "Готель "Гранд Будапешт", "Молодий Папа", "Король Артур: Легенда меча", "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" та "Капітан Марвел". За свою кар'єру він удостоївся премії BAFTA, а також був номінований на Оскар та Золотий глобус. 46-річний Джуд Лоу був двічі одружений – із Сейді Фрост (1997-2003) та з Філіппою Коен (2019 – до сьогодні). В кіноактора є 5 дітей: троє від першого шлюбу і по одній з короткочасних романів.

blog_ava
Офіційно: Конституційний суд дозволив розпустити Верховну Раду
сьогодні
28985
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Мода Еротика Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
сьогодні 15:21 "Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
Юлія Ліпенцева 201
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
сьогодні 13:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
4432
Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми
сьогодні 12:02 Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми
Юлія Турелик 1239
Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
19 червня 18:20 Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
18808
"Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
19 червня 14:26 "Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
Юлія Ліпенцева 647
Новини
Більше новин
Залиште відгук