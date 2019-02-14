18-річна Оля Полякова позувала у білизні: еротичне фото

Українська співачка Оля Полякова у День закоханих, 14 лютого, показала шанувальникам відверте фото себе у 18 років.

Звабливе фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку 18-річна Полякова демонструє сідниці у білій білизні, позуючи спиною до камери.

Якби в мої 18 був Інстаграм, я була б його зіркою! З днем закоханих. Любіть себе, адже ця любов завжди взаємна. Мені тут 18,

– зазначила артистка у підписі.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic