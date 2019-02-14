18-річна Оля Полякова позувала у білизні: еротичне фото
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Українська співачка Оля Полякова у День закоханих, 14 лютого, показала шанувальникам відверте фото себе у 18 років.
Звабливе фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку 18-річна Полякова демонструє сідниці у білій білизні, позуючи спиною до камери.
Якби в мої 18 був Інстаграм, я була б його зіркою! З днем закоханих. Любіть себе, адже ця любов завжди взаємна. Мені тут 18,
– зазначила артистка у підписі.
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic
Джерело: 24 канал
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