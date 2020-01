18-річній Біллі Айліш вдалося обійти знаменитих колег та встановити особистий рекорд на Греммі

Сьогодні, 27 січня, у Лос-Анджелесі відбулася 62-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі. Захід став справжнім тріумфом для американки Біллі Айліш, яка виборола чотири статуетки в основних категоріях й стала наймолодшою співачкою, альбом якої визнано найкращим.

Весь світ сколихнула церемонія нагородження Греммі 2020, яка відзначилася резонансними перемогами. Незважаючи на те, що головна конкурентка Біллі Айліш пишнотіла Ліззо була номінована на найбільшу кількість нагород у восьми категоріях, першість лишилася за наймолодшою зіркою на теренах сучасної музичної індустрії.

Важливо! Греммі-2020: оголошено всіх переможців престижної премії

Епатажна Біллі Айліш спромоглася завоювати звання "Найкращий новий артист", а її легендарний трек Bad Guy отримав статуетки "Запис року" та "Пісня року", обійшовши навіть сингл Леді Гаги Always Remember Us This Way. Проте справжній фурор викликала перемога виконавиці в номінації "Альбом року" з другою студійною роботою When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Раніше наймолодшою артисткою, якій вдалося стати лауреатом у цій категорії на Греммі, була Тейлор Свіфт, якій на той час виповнилося 20 років. Проте, судячи зі слів Біллі Айліш, така відзнака спантеличила навіть її.

Чи можу я просто сказати, що я думаю, що Аріана цього заслуговує?

– випалила на сцені співачка.



Біллі Айліш на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

Повний комплект престижних відзнак, які забрала з собою знаменитість, на Греммі вдавалося отримати лише двом виконавцям. Першим став американець Кріс Кросс у далекому 1981 році, а згодом – Адель, проте на завоювання чотирьох основних категорій вона витратила три роки. Відзначимо, що спільна робота з талановитою сестрою принесла почесне звання "Продюсер року" її брату Фіннеасу.

Біллі Айліш – Bad Guy: дивіться відео онлайн