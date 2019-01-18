18 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

18 січня 2019 року християни відзначають Другий Святвечір або Водохресний вечір. 18 січня також називають Голоднею кутею, за звичаєм, господиня повинна приготувати пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір, однак не так урочисто.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна, Роман, Тетяна.

Читайте також: Водохреща 2019: де купатися у Києві в ополонці

Народні прикмети на 18 січня:

– На Водохресний вечір йде сніг – чекайте доброго врожаю зернових культур.

– Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.

– Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.

– Зірки на небі яскраві, ягнята будуть добре плодитися.

– Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.

– На деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.

– Зранку йде сніг – буде багато гречки та хліба.

– Чути гучний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Що можна робити 18 січня

1. Вірять, що сніг зібраний у Водохресний вечір здатний зцілювати хвороби.

2. Щоб зробити шкіру красивою та ніжною, вмивайтеся Водохресним снігом.

3. У Водохресний Святвечір скупайтеся в лазні і будете здорові та красиві.

4. Якщо дівчина вмиється талою водою у Водохресний вечір, то буде привертати увагу чоловіків.

5. Господар оселі перед Святою вечерею, повинен на дверях намастити крейдою хрести. Таким чином ви вбережете будинок від нечистої сили.

Що не можна робити 18 січня

1. Не сваріться на Святий вечір з сім'єю і не ображайтеся одне на одного, адже пролиті сльози можуть накликати біду на весь рік.