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18 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 18 січня / unsplash.com

18 січня християни відзначають Другий Святвечір, який також має іншу назву – Голодна кутя. За традицією, господиня готує пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна.

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Народні прикмети на 18 січня

– На деревах багато снігу – чекайте на багатий урожай плодів і меду.

– Якщо на небі яскраві зірки, то ягнята будуть добре плодитися.

– Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.

– Сильний південний вітер – до дощового літа.

– На Водохресний вечір йде сніг – чекайте на добрий врожай зернових культур.

– Вночі зірок не видно і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.

– Зранку йде сніг – буде багато гречки та хліба.

– Чути гучний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Друга Свята Вечеря
Після Святої вечері дівчата збираються на щедрівку

Що можна робити 18 січня

1. Якщо дівчина вмиється талою водою у Водохресний вечір, то буде привертати увагу чоловіків.

2. Господар оселі перед Святою вечерею повинен на дверях намастити крейдою хрести. Такий ритуал вбереже будинок від нечистої сили.

3. Щоб бути здоровим увесь рік, рекомендується у Водохресний Святвечір скупатися в лазні.

4. За повір’ям, сніг зібраний у Водохресний вечір здатний зцілювати хвороби.

Що не можна робити 18 січня

1. Забороняється на Святий вечір сваритися і ображатися одне на одного, адже пролиті сльози можуть накликати біду на весь рік.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Релігія Різдво
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