18 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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18 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 18 травня

18 травня 2019 року відзначається день Орисі розсадниці. Цього дня господині можуть саджати свої розсади і бути впевненими, що з них виросте смачний урожай.

Іменини сьогодні святкують: Ірина, Яків. 

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Народні прикмети на 18 травня

– Птахи щебетати перестали – чекайте грозу та дощ.

– Негода в цей день – буде врожай хліба.

– Йде дощ з перервами – чекайте погіршення погоди.

– Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом.

Що можна робити 18 травня

1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 18 травня

1. Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.

3. Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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