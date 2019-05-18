18 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 травня 2019 року відзначається день Орисі розсадниці. Цього дня господині можуть саджати свої розсади і бути впевненими, що з них виросте смачний урожай.
Іменини сьогодні святкують: Ірина, Яків.
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Народні прикмети на 18 травня
– Птахи щебетати перестали – чекайте грозу та дощ.
– Негода в цей день – буде врожай хліба.
– Йде дощ з перервами – чекайте погіршення погоди.
– Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом.
Що можна робити 18 травня
1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 18 травня
1. Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.
3. Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день.
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