18 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 вересня в народному календарі вшановується пам'ять Єлизавети і Захарія – батьків Іоанна Хрестителя. Єлизавета була двоюрідною сестрою Марії і разом з чоловіком жила в Хевроні, саме вона передбачила народження Ісуса Марією.
Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Гліб, Давид, Денис, Єлизавета, Захар, Максим, Петро, Раїса.
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Народні прикмети на 18 серпня
– Листя швидко пожовкло – осінь буде ранньою.
– Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.
Що можна робити 18 серпня
1. Зробіть цього дня генеральне прибирання вдома та очистіть усі місця від бруду. Таким чином ви уникните поганого впливу та залучите в життя цікавих людей.
Що не можна робити 18 серпня
1. Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому.
Джерело: LifeStyle 24
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