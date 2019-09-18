18 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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18 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 18 вересня / Фото з відкритих джерел

18 вересня в народному календарі вшановується пам'ять Єлизавети і Захарія – батьків Іоанна Хрестителя. Єлизавета була двоюрідною сестрою Марії і разом з чоловіком жила в Хевроні, саме вона передбачила народження Ісуса Марією.

Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Гліб, Давид, Денис, Єлизавета, Захар, Максим, Петро, Раїса.

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Народні прикмети на 18 серпня

– Листя швидко пожовкло – осінь буде ранньою. 

– Багато ягід на горобині – буде дощова осінь. 

Що можна робити 18 серпня

1. Зробіть цього дня генеральне прибирання вдома та очистіть усі місця від бруду. Таким чином ви уникните поганого впливу та залучите в життя цікавих людей. 

Що не можна робити 18 серпня

1. Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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