18 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
18 жовтня в народному календарі відзначають пам'ять святої мучениці Харитини, яка була дуже доброю та благочестивою людиною.
За легендами, усі муки Харитини супроводжувалися дивом. Коли її тіло облили оцтом – вона не відчувала болю. Коли її обстригли наголо, то на голові святої вмить виросло нове волосся. Коли дівчину зібралися збезчестити і коли до неї наблизилися розпусники, вона, після молитви, віддала Господу душу.
Іменини сьогодні святкують: Олександра, Григорій, Даміан, Матвій.
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Народні прикмети на 18 жовтня
– Безвітряна погода обіцяє похолодання.
– Якщо сніг цього дня не впаде – зима настане не скоро.
– На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
– Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
Що можна робити 18 жовтня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 18 жовтня
1. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
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