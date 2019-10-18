18 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

18 жовтня в народному календарі відзначають пам'ять святої мучениці Харитини, яка була дуже доброю та благочестивою людиною.

За легендами, усі муки Харитини супроводжувалися дивом. Коли її тіло облили оцтом – вона не відчувала болю. Коли її обстригли наголо, то на голові святої вмить виросло нове волосся. Коли дівчину зібралися збезчестити і коли до неї наблизилися розпусники, вона, після молитви, віддала Господу душу.

Іменини сьогодні святкують: Олександра, Григорій, Даміан, Матвій.

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Народні прикмети на 18 жовтня

– Безвітряна погода обіцяє похолодання.

– Якщо сніг цього дня не впаде – зима настане не скоро.

– На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

– Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Що можна робити 18 жовтня

1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 18 жовтня

1. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.