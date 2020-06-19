19 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 червня в народному календарі вшановують пам'ять Іларіона Далматського. Цього дня люди звертають увагу на поведінку птахів та комах.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Іларіон, Лук’ян, Сусанна.
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Народні прикмети на 19 червня
– Дме північний вітер – влітку буде багато опадів.
– Чути крик перепелів – на дощову погоду.
– Дує вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.
– Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.
Що можна робити 19 червня
1. Цей день треба провести зі своєю сім'єю. За повір'ям, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
2. Якщо розпалити багаття на подвір'ї, то таким чином ви позбудетеся всіх неприємностей і прикрощів.