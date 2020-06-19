19 червня в народному календарі вшановують пам'ять Іларіона Далматського. Цього дня люди звертають увагу на поведінку птахів та комах.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Іларіон, Лук’ян, Сусанна.

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Народні прикмети на 19 червня

– Дме північний вітер – влітку буде багато опадів.

– Чути крик перепелів – на дощову погоду.

– Дує вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.

– Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.

Що можна робити 19 червня

1. Цей день треба провести зі своєю сім'єю. За повір'ям, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

2. Якщо розпалити багаття на подвір'ї, то таким чином ви позбудетеся всіх неприємностей і прикрощів.

Що не можна робити 19 червня