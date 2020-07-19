19 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 липня в народному календарі відзначається день Сисоя, який відомий як чернець-відлюдник, що проживав на території Єгипетської пустелі в печері.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Антон.
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Народні прикмети на 19 липня
– На Сисоя вже сіяти пізно, а збирати ще рано.
– Притулок закрив свої квіти – чекайте негоди.
– Якщо місяць великий і в тумані, то буде похолодання
Що можна робити 19 липня
- Вважається, що на Сисоя роса набуває цілющої сили, тож саме по ній треба вранці пройтися босоніж.
Що не можна робити 19 липня
- Цього дня не можна давати або брати гроші в борг.
- Не рекомендовано цього дня починати нові справи.
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