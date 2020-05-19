19 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

19 травня в народному календарі вшановують праведника Іова Багатостраждального. Попри те, що він був благочестивим, на нього посипалися нещастя: він позбувся дітей, багатства та отримав проказу.

Іова залишили всі друзі, а дружина наказувала прогнівити Бога за те, що послав йому стільки нещасть. Однак праведник зазначив, що не можна від Господа приймати лише одне добро, треба пережити також лихі часи.

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Бачачи його смиренність Господь винагородив Іова за терпіння. Він повернув йому здоров'я та багатство, а згодом у нього народилися діти. Іова прожив 140 років.

Іменини сьогодні святкує Денис.

Народні прикмети на 19 травня

– Ніч тепла на Іова – прикмета до того, що огірків буде багато, а якщо вона буде холодною – чекайте неврожаю.

– Велика роса і ясна погода 19 травня – вродять огірки.

– Немає роси вранці – чекайте зміни погоди.

– Туман на світанку – не чекайте опадів.

Що можна робити 19 травня

Коли будете висаджувати розсаду та насіння – загадайте бажання. Якщо посадка дасть гарні плоди, то ваше бажання неодмінно здійсниться.

Що не можна робити 19 травня