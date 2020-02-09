"1917": антивоєнний маніфест режисера Сема Мендеса

У люту гієну чи ангельський храм дістанеться першим той, хто йде сам.

Фільм "1917" вважається одним із фаворитів у перегонах за Оскаром, хоч і ввірвався у список фільмів 2019-го буквально в останні дні року. Навідміну від світового прокату, в Україну стрічка Сема Мендеса добралась на місяць пізніше. "1917" – один із найвизначніших фільмів року, бо зібрав 103 перемоги серед 152 номінацій, і це ще не дочекавшись церемонії вручення Оскара. З такими результатами, і серед цьогорічних фільмів, і ще, як мінімум, протягом декількох наступних років, "1917" ставитиме планку в контексті режисерської і операторської роботи.

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"1917": офіційний кадр з фільму / IMDb

Режисер Сем Мендес відомий завдяки славнозвісній "Красі по-американськи", яка у 1999-му принесла йому п’ять Оскарів. Також, ви точно бачили його бондіану – "007:Скайфол". Та відтепер першість у послужному списку режисера, скоріш за все, займатиме "1917" – фільм, який Мендес присвятив своєму дідусеві.

Події стрічки, передбачувано, відбуваються у 1917-му, на третьому році Першої світової війни у Північній Франції. Навесні німецькі сили здають позиції і відходять назад. Англійці не спішать святкувати перемогу, бо доволі швидко розуміють, що німецький тактичний відступ – пастка. Девонширський полк, чисельністю близько 1600 осіб, не знає справжніх причин німецького відходу, а отже готується "добивати" противника. Зв’язку з ними немає, а в наступ девонширці вийдуть менш ніж за добу. Якщо не надіслати гінця з командою від генерала – 1600 чоловіків приречені на смерть.



"1917": офіційний кадр з фільму / IMDb

У центрі подій "1917" лише дві особи – молодший капрал Скофілд і молодший капрал Блейк. Їх двох відправили передати наказ про скасування нападу девонширців. Чому двох? Бо "у люту гієну чи ангельський храм дістанеться першим той, хто йде сам". Весь фільм хлопці йдуть по болоту, трупах ворогів і побратимів. Випалені нейтральні землі зустрічають Скофілда і Блейка зрубаними садами, отруєними криницями, вбитими тваринами і подекуди живими німцями, що хочуть їх вбити. Молодший капрал Блейк, "хлопець, що розповідав смішні історії" – персонаж, списаний з вищезгаданого дідуся Сема Мендеса. Цей факт додає фільму трепетності і гіркоти, якою кадри і без того прониклись. Подробиці і персонажі "1917" – вигадані, але картину середовища на фронті і наслідків німецького відступу експерти називають доволі точною.

Сем Мендес очевидно добивався ефекту присутності. Для ефекту занурення у події весь фільм схожий на зйомку одним кадром. Критики одноголосно захоплюються операторською роботою Роджера Дікінса, який перевершив сам себе після "Того, що біжить по лезу 2049", "Фарго", "Старим тут не місце", вже згаданого "Скайфолу" і низки інших не менш відомих стрічок. Напевно, діагноз тут – Оскар.



"1917": офіційний кадр з фільму / IMDb

Акторський склад – не найсильніша сторона "1917". Камбербетч, Ферт, Стронг і знайомі хлопці з’являються у кадрі від сили на три хвилини. Всю ж вагу відповідальності беруть на себе маловідомі Дін-Чарльз Чепмен і Джордж Маккей. Першого ви могли бачити у "Грі престолів", а другий дотепер не був причетний до дуже відомих фільмів, але має трохи фільмів і нагород у послужному списку. Скоріш за все, після роботи з Мендесом кар’єра обох акторів вийде на новий рівень, бо обоє впорались з поставленою режисером задачею.

Основне повідомлення, що транслює "1917" передається не драматургією, а тим болотом, колючим дротом і трупами, які лежать на шляху головних героїв. Воно – у сірому безколірному небі, яке зрідка виблискує вогнями від сигнальних ракет чи вибухів. Воно – у очах ворогів, які потрапили під руку і мусять померти, не так через ненависть, як через безвихідь – або ти, або тебе. І навіть коли лист та посланець вже на місці призначення, маятник війни не так просто спинити. Похід на вірну смерть скасовано, але саму стару з косою не спинити у ту ж секунду. Як не спинити і війну, тож чимало загине за інерцією.

Рейтинг "1917" на IMDb – 8,5. Дивитись фільм можна з 12 років. Не пропустіть "1917" на великому екрані, рекомендуємо якнайбільший у вашому місті.

1917: дивитись трейлер фільму онлайн

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