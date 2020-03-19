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19 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 19 березня / Фото з відкритих джерел

19 березня в народному календарі вшановується Костянтин і його матір Олена. Вони прославилися своїм благочестивим життям і добрими справами. Цього дня люди з особливою пошаною ставляться до води. Вони освячують криниці та ходять в лазні.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим.

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Народні прикмети на 19 березня

 – Морозна погода – чекайте весни та теплого, посушливого літа.

 – Лід тоне в річках – до неврожайності. 

 – Мороз ударив вранці – ще 40 днів буде аналогічна погода. 

 – Дятел в лісі стукає – холоди триватимуть ще довго. 

 – Весь день сніг – літо буде засушливим.

 – Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг. 

Що можна робити 19 березня

1.Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Що не можна робити 19 березня

1.У цей день не можна пити воду з чужої криниці, бо дуже скоро вона може пересохнути.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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