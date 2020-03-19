19 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
19 березня в народному календарі вшановується Костянтин і його матір Олена. Вони прославилися своїм благочестивим життям і добрими справами. Цього дня люди з особливою пошаною ставляться до води. Вони освячують криниці та ходять в лазні.
Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим.
Читайте також: Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Народні прикмети на 19 березня
– Морозна погода – чекайте весни та теплого, посушливого літа.
– Лід тоне в річках – до неврожайності.
– Мороз ударив вранці – ще 40 днів буде аналогічна погода.
– Дятел в лісі стукає – холоди триватимуть ще довго.
– Весь день сніг – літо буде засушливим.
– Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.
Що можна робити 19 березня
1.Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
Що не можна робити 19 березня
1.У цей день не можна пити воду з чужої криниці, бо дуже скоро вона може пересохнути.