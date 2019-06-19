19 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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19 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 19 червня / www.5.ua

19 червня 2019 року в народному календарі вшановують пам'ять Іларіона Далматського. Цього дня люди звертають увагу на поведінку птахів та комах.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Іларіон, Лук’ян, Сусанна.

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Народні прикмети на 19 червня

– Дме північний вітер – влітку буде багато опадів.

– Чути крик перепелів – на дощову погоду.

– Дує вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.

– Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.

Що можна робити 19 червня

1. Сьогодні звичайний день, тож можна прибиратися в будинках, працювати на городах, займатися дрібною домашньою роботою.

Що не можна робити 19 червня

1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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