19 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 грудня православні християни відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дідуся з торбинкою подарунків на плечах знають усі з самого дитинства. Миколай допомагав бідним, рятував людей від голоду та приносив нужденним гроші та гостинці.

Іменини 19 грудня святкує Микола.

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Народні прикмети на 19 грудня

– З'явився іній – наступного року вдасться зібрати багатий урожай.

– Яка погода буде на Миколу Зимового, таким буде Микола весняний (22 травня).

– Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.

– Якщо людина народилася 19 грудня, то в якості оберега їй треба носити лазурит або родоніт.

– Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.

Що можна робити 19 грудня

1. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.

2. Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотворець посприяє його здійсненню.

3. Підіть зранку разом з сім'єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.

4. Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров'я вам подарує Чудотворець.

5. Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

6. Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами.

Що не можна робити 19 грудня

1. Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.

2. У цей день ще триває різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження.

3. Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.

4. На Миколая Чудотворця не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти.