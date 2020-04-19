19 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
19 квітня християни святкують велике свято – Світле Воскресіння Христове, до якого віряни готувалися впродовж 7 тижнів. Вітатися в цей свято треба словами "Христос Воскрес!", а відповідати слід "Воістину Воскрес!".
Іменини сьогодні святкує Ярема.
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Народні прикмети на 19 квітня
– Якщо хтось помирає на Великдень, то за прикметами, його щаслива душа одразу потрапляє в рай.
– Хороша прикмета на Великдень почути зозулю – це віщує поповнення в сім'ї, а молодим дівчатам – швидке заміжжя
– Щоб дитину цілий рік ніхто не наврочив, на Великдень треба перехрестити її писанкою і промовити: "Як це яєчко ніхто ніколи не зурочить, так і (ім’я дитини) ніхто ніколи не зурочить". Тоді треба дати дитині поцілувати яйце.
– Якщо дитина народилася в пасхальну неділю, то вона неодмінно стане відомою, знаменитою людиною.
– Жінка, яка не може завагітніти, на Великдень повинна поставити поруч із собою зайву тарілку і покласти туди шматочок паски зі словами: "Паска для діточок!". Потім цю паску треба кинути пташкам.
– Якщо на Великдень небо ясне і сонце світить – до хорошого врожаю та гарного літа, а якщо падає дощ – до врожаю.
– Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа.
– Мороз на Великдень пророкує хороший урожай.
Христос Воскрес!
Що можна робити 19 квітня
1.Великдень треба зустріти з чистою душею та помислами. За сніданком насамперед треба з'їсти паску та свячене яйце, а тоді приступати до інших страв.
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Що не можна робити 19 квітня
1.У велике свято Великодня не можна бути жадібними.
2.Навіть, якщо ви перебуваєте далеко від своїх рідних – постарайтеся не сумувати. Цього дня треба веселитися і радіти Воскресінню Господньому.
3.Категорично забороняється на Великдень працювати. Усі прибирання в будинку повинні були завершитися ще у Чистий четвер.
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