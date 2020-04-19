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19 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 19 квітня / Lexinform

19 квітня християни святкують велике свято – Світле Воскресіння Христове, до якого віряни готувалися впродовж 7 тижнів. Вітатися в цей свято треба словами "Христос Воскрес!", а відповідати слід "Воістину Воскрес!".

Іменини сьогодні святкує Ярема.

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Народні прикмети на 19 квітня

– Якщо хтось помирає на Великдень, то за прикметами, його щаслива душа одразу потрапляє в рай.

– Хороша прикмета на Великдень почути зозулю – це віщує поповнення в сім'ї, а молодим дівчатам – швидке заміжжя

 – Щоб дитину цілий рік ніхто не наврочив, на Великдень треба перехрестити її писанкою і промовити: "Як це яєчко ніхто ніколи не зурочить, так і (ім’я дитини) ніхто ніколи не зурочить". Тоді треба дати дитині поцілувати яйце.

 – Якщо дитина народилася в пасхальну неділю, то вона неодмінно стане відомою, знаменитою людиною.

 – Жінка, яка не може завагітніти, на Великдень повинна поставити поруч із собою зайву тарілку і покласти туди шматочок паски зі словами: "Паска для діточок!". Потім цю паску треба кинути пташкам. 

 – Якщо на Великдень небо ясне і сонце світить – до хорошого врожаю та гарного літа, а якщо падає дощ – до врожаю.

 – Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа.

 – Мороз на Великдень пророкує хороший урожай.


Христос Воскрес!

Що можна робити 19 квітня

1.Великдень треба зустріти з чистою душею та помислами. За сніданком насамперед треба з'їсти паску та свячене яйце, а тоді приступати до інших страв. 

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Що не можна робити 19 квітня 

 1.У велике свято Великодня не можна бути жадібними. 

2.Навіть, якщо ви перебуваєте далеко від своїх рідних – постарайтеся не сумувати. Цього дня треба веселитися і радіти Воскресінню Господньому.

3.Категорично забороняється на Великдень працювати. Усі прибирання в будинку повинні були завершитися ще у Чистий четвер. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: Великдень Релігія LifeStyle Традиції
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